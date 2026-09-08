9 сентября в Рязанской области ожидается от +2 ночью до +22 градусов днём

В Рязанской области 9 сентября прогнозируют переменную облачность и сухую погоду. Ночью температура опустится до +2…+7 градусов, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Ветер северо-западный, ночью 1–6 м/с, днем 4–9 м/с. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не ожидают.

При этом в большинстве районов сохраняется вероятность происшествий муниципального уровня. Сильный ветер может привести к обрыву линий электропередачи и связи, падению деревьев, повреждению кровель, рекламных конструкций и других слабо укрепленных объектов.

Спасатели предупреждают и о возможных нарушениях работы транспорта, росте числа ДТП, а также авариях в коммунальных системах жизнеобеспечения.

Метеопрогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России.