Под Рязанью вновь доступен для экскурсий знаменитый «замок Золушки» в Кирицах

В Рязанской области вновь можно посетить с экскурсией знаменитую усадьбу фон Дервиза в Кирицах. Об этом сообщается в соцсетях РязГМУ.

Усадьба фон Дервиза в Кирицах выглядит так, будто сошла со страниц сказки. Башни и шпили, каменные гроты, арочные мосты, каскад лестниц и пруды делают этот архитектурный ансамбль одним из самых необычных мест Рязанской области.

Усадьбу в конце XIX века построил Сергей Павлович фон Дервиз. Проект подготовил молодой Фёдор Шехтель, который позднее стал одним из главных мастеров русского модерна.

Архитектор соединил в Кирицах элементы разных эпох и стилей. Дворец дополняют парк и система мостов, лестниц, гротов и водоёмов. Раньше у входа гостей встречали бронзовые кентавры, а рядом с дворцом установили огромную скульптуру орла.

С Кирицами связана и известная легенда о кино. Рязанцы много лет рассказывали, что именно здесь снимали фильм «Золушка» 1947 года. Документальных подтверждений этой версии нет, а региональный туристический портал называет её красивой легендой. Впрочем, внешний вид усадьбы вполне объясняет, почему появилась такая история.

У места есть и менее известная страница истории. До строительства дворца здесь работала зеркальная фабрика. После её закрытия фабричные здания разобрали, а кирпич использовали при строительстве дороги через парк к железнодорожной станции Проня.

Сегодня усадьба входит в территорию Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. Долгое время свободный доступ туда был ограничен, теперь увидеть дворец и парк можно во время организованной экскурсии.

Санаторий «Кирицы» РязГМУ проводит такие прогулки по субботам для организованных групп. Записаться можно заранее по телефону +7 (4912) 97-18-87, доб. 6201.

Ранее священник Павел Коньков сообщил о возобновлении служб в Никольском храме на территории детского санатория. По согласованию с руководством Рязанской области службы там будут совершаться по субботам в 8.00.