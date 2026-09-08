Культура и события

Под Рязанью вновь доступен для экскурсий знаменитый «замок Золушки» в Кирицах

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области вновь можно посетить с экскурсией знаменитую усадьбу фон Дервиза в Кирицах. Об этом сообщается в соцсетях РязГМУ. 

Усадьба фон Дервиза в Кирицах выглядит так, будто сошла со страниц сказки. Башни и шпили, каменные гроты, арочные мосты, каскад лестниц и пруды делают этот архитектурный ансамбль одним из самых необычных мест Рязанской области.

Усадьбу в конце XIX века построил Сергей Павлович фон Дервиз. Проект подготовил молодой Фёдор Шехтель, который позднее стал одним из главных мастеров русского модерна.

Архитектор соединил в Кирицах элементы разных эпох и стилей. Дворец дополняют парк и система мостов, лестниц, гротов и водоёмов. Раньше у входа гостей встречали бронзовые кентавры, а рядом с дворцом установили огромную скульптуру орла.

С Кирицами связана и известная легенда о кино. Рязанцы много лет рассказывали, что именно здесь снимали фильм «Золушка» 1947 года. Документальных подтверждений этой версии нет, а региональный туристический портал называет её красивой легендой. Впрочем, внешний вид усадьбы вполне объясняет, почему появилась такая история.

У места есть и менее известная страница истории. До строительства дворца здесь работала зеркальная фабрика. После её закрытия фабричные здания разобрали, а кирпич использовали при строительстве дороги через парк к железнодорожной станции Проня.

Сегодня усадьба входит в территорию Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. Долгое время свободный доступ туда был ограничен, теперь увидеть дворец и парк можно во время организованной экскурсии.

Санаторий «Кирицы» РязГМУ проводит такие прогулки по субботам для организованных групп. Записаться можно заранее по телефону +7 (4912) 97-18-87, доб. 6201.

Ранее священник Павел Коньков сообщил о возобновлении служб в  Никольском храме на территории детского санатория. По согласованию с руководством Рязанской области службы там будут совершаться по субботам в 8.00.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязани прошла церемония памяти в 85-ю годовщину начала блокады Ленинграда
Следующая статья
В Госдуме прокомментировали атаку дронов ВСУ на Саратов

Популярные материалы

Политика

Эксперт рассказал, откуда могли запустить дроны по Перми

Атака дронов произошла в Перми 7 сентября. Погиб человек, четверо пострадали. Военный эксперт Дандыкин назвал возможные области запуска.
Новости России

Амиран Муцоев презентовал Владимиру Путину и Сергею Собянину новую открытую часть парка «Остров Мечты»

Общая площадь «Острова Мечты» увеличилась до 850 тыс. кв. м. Теперь в парке действует 15 тематических зон, а количество механических аттракционов превысило 60, что позволило войти в пятёрку крупнейших парков мира по этому показателю. 
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Новости России

Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Ирина Романова рассказала о месте захоронения Аллы Пугачевой в Израиле и напомнила о прежнем желании певицы быть похороненной в Кузьминках.
Новости России

«МК»: генералу МВД стало плохо после задержания по делу о бензине

Бывшему заместителю начальника главного управления МВД по Московской области...
Темы
Политика

Военный эксперт назвал возможный срок победы России на Украине

При этом эксперт подчеркнул, что сроки окончания конфликта зависят в том числе от готовности западных стран продолжать финансовую и военную поддержку Киева.
Погода

9 сентября в Рязанской области ожидается от +2 ночью до +22 градусов днём

Ветер северо-западный, ночью 1–6 м/с, днем 4–9 м/с. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не ожидают.
Общество

Антикоррупционный комитет проверил строительство школы в Рязани

Объект имеет высокую социальную значимость для жителей микрорайона. Ход строительства школы чиновники взяли на особый контроль.
Новости России

Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Ирина Романова рассказала о месте захоронения Аллы Пугачевой в Израиле и напомнила о прежнем желании певицы быть похороненной в Кузьминках.
Новости кино и ТВ

«Ну-ка, все вместе!» откроет восьмой сезон хитами Сергея Лазарева и «Il Mondo»

11 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» стартует восьмой сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Первый отборочный тур откроет лидер сотни Сергей Лазарев с песней «Если бы я мог», автором которой стала участница и эксперт проекта Ева Власова.
Новости кино и ТВ

Екатерина Стулова и Гоша Куценко сыграют в гастрономическом детективе «Повар под прикрытием» 

Производством проекта занимается Студия Свердловск (продюсеры — Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев) по заказу ТНТ.
Новости кино и ТВ

Анита Цой преодолеет свой страх в шоу «Фобия» на НТВ

Она попробует побороть боязнь потери контроля и встретится с фобией лицом к лицу в специально созданном пространстве
Политика

В Госдуме прокомментировали атаку дронов ВСУ на Саратов

Атака беспилотников на Саратов привела к повреждению гражданской инфраструктуры и травмам 10 человек. Алексей Чепа назвал произошедшее терактом.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье