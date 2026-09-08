Шесть машин полиции ловили мотоциклиста в центре Рязани

Вечером в понедельник, 7 сентября, горожане стали свидетелями полицейской погони в центре Рязани. О случившемся сообщил канал «Топор. Новости Рязани».
По словам очевидцев, мотоциклиста в районе площади Победы преследовали шесть экипажей полиции. Что заставило правоохранителей начать погоню, неизвестно. Сообщается, что мотоциклист — мужчина среднего возраста.
Позднее погоню заметили на Московском шоссе, участники свернули в сторону путепровода на посёлок Приокский.
Официальная информация не поступала.