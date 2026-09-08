Водитель мопеда госпитализирован после ДТП в Касимовском округе

В результате ДТП в Касимовском округе травмирован водитель мопеда. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

7 сентября, в 15:00, на 39-м километре автодороги Касимов-Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево, по предварительной информации, 38-летний местный житель не справился с рулевым управлением мопеда и совершил съезд в кювет.

В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.