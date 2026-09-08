В Рязанской области молодёжи рассказали о трагедии в Беслане

В лагере молодёжи и студентов «Роса» в Рязанской области прошла лекция «Беслан: помним, чтобы предотвратить». Перед участниками выступил первый вице-президент Ассоциации Группы «Вымпел», лектор Российского общества «Знание» Владимир Силантьев, участвовавший в операции по освобождению заложников захваченной террористами школы № 1 в Беслане.

Встречу организовал филиал Российского общества «Знание» в Рязанской области при поддержке Координационного центра РГУ имени С. А. Есенина.

Участники лагеря почтили память погибших минутой молчания. Лектор поделился воспоминаниями о трагических событиях сентября 2004 года и рассказал о людях, которые проявили мужество во время захвата школы.

По словам Владимира Константиновича, героями Беслана стали не только сотрудники подразделений «Вымпел» и «Альфа», участвовавшие в операции по освобождению заложников. Мужество проявляли учителя, до последнего защищавшие своих учеников, родители и дети, оказавшиеся в заложниках.

Трагедия в Беслане произошла 1 сентября 2004 года. Террористы захватили школу № 1 во время праздничной линейки, удерживая внутри более тысячи человек. В результате нападения погибли 334 заложника, среди них 186 детей.

По информации правительства Рязанской области, просветительские мероприятия к Дню солидарности в борьбе с терроризмом проходят во всех муниципалитетах региона. Лекторы выступили с лекциями «Терроризм: как не стать жертвой вербовки», «Терроризм: идеология, явления, опасность» и другими. Мероприятия проходили по направлению Знание.Безопасность и стали частью всероссийской акции «Поделись своим Знанием».