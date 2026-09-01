В Рязани суд аннулировал договор страхования жизни из-за сокрытия клиенткой диагноза

Октябрьский районный суд города Рязани вынес заочное решение по иску страховой компании к местной жительнице об аннулировании договора страхования жизни. Суд встал на сторону истца, установив, что при оформлении полиса клиентка предоставила заведомо ложные сведения о состоянии своего здоровья.

В январе 2025 года женщина заключила договор страхования жизни с ООО СК «С», согласовав все существенные условия, включая размер премии и страховую сумму. При подписании документов женщина подтвердила отсутствие у нее каких-либо ограничений по здоровью.

Однако в ходе последующей внутренней проверки страховая компания выяснила, что до момента заключения договора клиентка уже обращалась за медицинской помощью в лечебное учреждение и имела определенный диагноз. Страховщик расценил умолчание об этом факте как нарушение обязанности по предоставлению достоверных сведений, имеющих критическое значение для оценки страхового риска и вероятности наступления страхового случая.

Ответчица, надлежащим образом извещенная о дате, времени и месте судебного заседания, на процесс не явилась. В связи с этим дело было рассмотрено в порядке заочного производства.

Суд удовлетворил исковые требования ООО СК «С». Договор страхования жизни признан недействительным. В качестве последствий недействительности сделки суд обязал применить двустороннюю реституцию, что в данном случае означает возврат рязанке денежных средств, уплаченных ею в счет страховой премии.

В пресс-службе суда отметили, что на текущий момент данное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано ответчиком в установленном порядке.