Штормовое предупреждение объявлено в Рязанской области 1 сентября

Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное предупреждение для жителей региона. В ведомстве сообщили об ожидаемых опасных метеорологических явлениях, которые начнутся в ближайшие часы и сохранятся в ночь на 2 сентября.

По данным спасателей, местами по области ожидаются грозы и сильные ливневые дожди. Ситуацию усугубит усиление западного ветра: его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в течение всего вечера 1 сентября и сохранятся ночью 2 сентября.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112