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Астролог назвала шесть знаков зодиака, которых ждут тяжелые испытания в сентябре 2026 года

Анастасия Мериакри
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Сентябрь традиционно считается месяцем перемен и новых начинаний, однако для некоторых представителей зодиакального круга он может стать временем неожиданных трудностей. Шаманка, астролог и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, кому из знаков стоит быть особенно осторожным в начале осени и как смягчить влияние неблагоприятных звездных аспектов.

Овен

Для огненного знака сентябрь чреват конфликтами и эмоциональным напряжением. Из-за повышенной импульсивности возрастает риск ссор с близкими и коллегами. Главная опасность кроется в необдуманных решениях, которые могут повлечь финансовые потери или удар по репутации. Звезды советуют Овнам проявлять терпение и избегать резких движений.

Близнецы

Представителей этого знака ждут сложности в сфере коммуникаций. Возможны недоразумения, ошибки в документах или потеря важных данных. Астролог предупреждает: неправильное понимание ситуации может привести к серьезным последствиям на работе или в личной жизни. Рекомендация — быть предельно внимательным к деталям и не доверять слухам.

Рак

Ракам в сентябре необходимо беречь свое здоровье и психику. Из-за высокой чувствительности возрастает риск эмоционального выгорания, стрессов и депрессивных состояний. Игнорирование сигналов организма может привести к реальным заболеваниям. Лучшее лекарство в этом месяце — полноценный сон, отдых и, по возможности, небольшое путешествие.

Весы

Для Весов сентябрь может стать месяцем финансовой нестабильности. Не исключены неожиданные расходы, ошибки в инвестициях или проблемы с долгами. Основная опасность — в чрезмерной доверчивости и потере контроля над бюджетом. Звезды настоятельно рекомендуют тщательно планировать траты и избегать рискованных сделок.

Скорпион

Главные испытания для Скорпионов пройдут в сфере личных отношений. Возможны конфликты, недопонимания и даже разрывы. Астролог предупреждает, что излишняя ревность и желание контролировать партнера лишь усугубят ситуацию. Чтобы сохранить гармонию, Скорпионам необходимо работать над доверием и учиться отпускать ситуацию.

Рыбы

Рыбам стоит готовиться к проверкам в профессиональной сфере: возможны задержки проектов, недовольство начальства или конфликты с коллегами из-за разных подходов к работе. Опасность заключается в излишнем перфекционизме и нежелании идти на компромиссы, что грозит изоляцией и потерей полезных связей. Ключ к успеху — гибкость и умение слушать окружающих.

Несмотря на предупреждения, Кажетта Ахметжанова призывает не воспринимать прогноз как приговор.

«Сентябрь — время, когда звезды предупреждают о возможных трудностях, но осознание потенциальных опасностей поможет подготовиться и избежать многих проблем, — отмечает ясновидящая. — Главное — сохранять спокойствие, быть внимательными к себе и окружающим, а также не бояться просить поддержки. Пусть этот месяц станет возможностью не только столкнуться с испытаниями, но и выйти из них сильнее и мудрее».

Первый месяц осени готов подарить перспективные проекты и финансовую удачу, но только при условии целеустремленности и готовности прислушиваться к своей интуиции.

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