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Эксперт объяснил, какие черты помогают разным знакам добиваться финансового успеха

Алексей Самохин
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Астролог, нумеролог и таролог Борис Зак в беседе с изданием «Абзац» назвал самые богатые знаки зодиака — это Тельцы, Львы, Скорпионы, Стрельцы и Козероги. По словам эксперта, у них есть врождённая предрасположенность зарабатывать больше остальных.

Борис Зак пояснил, чем обусловлена финансовая успешность этих знаков. Тельцы изначально ориентированы на материальную сторону жизни и привыкли оценивать возможности с точки зрения дохода. Львам и Стрельцам важно производить яркое впечатление и приобретать статусные вещи — это мотивирует их стремиться к высоким заработкам. Скорпионы уверенно действуют в кризисных ситуациях и умеют грамотно распоряжаться деньгами, в том числе чужими. Козероги отличаются упорством и чаще всего достигают финансового благополучия благодаря успешной карьере.

При этом астролог отметил, что и другие знаки зодиака способны добиться достатка, если будут опираться на свои сильные стороны. Овнам хорошо удаются быстрые сделки, Близнецам и Весам — переговоры, Девам — аналитическая работа. Водолеи могут преуспеть за счёт нестандартного, инновационного подхода, а Раки и Рыбы — благодаря способности помогать людям.

По словам эксперта, при оценке финансового потенциала важно учитывать и другие астрологические факторы — в первую очередь положение второго и восьмого натальных домов, которые отвечают за личные средства и умение обращаться с кредитами и чужим капиталом. При этом богатство в натальной карте трактуется не как миллионы в привычном понимании, а как высокий уровень достатка относительно своего окружения.

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