SHOT: Учительница из Тольятти пропала в море после крушения парома

У берегов Северного Кипра после крушения парома Filojet пропала без вести 36‑летняя Юлия О. из Тольятти — она единственная россиянка, чьи поиски ещё не завершены. По данным SHOT, женщина плыла на пароме вместе с мужем — гражданином Турции Айханом — и их 8‑летней дочерью. Девочку удалось спасти, её жизни сейчас ничего не угрожает.

Семья жила в Анкаре. Юлия преподавала английский язык в местной частной школе с углублённым изучением иностранных языков. Ранее она работала в средней школе и лингвистическом центре в Тольятти.

В результате трагедии погибли 8 человек, ещё 18 числятся пропавшими без вести. Всего на борту находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа.

В посольстве РФ подтвердили, что изначально поступали сведения о гибели россиянки, но позже статус изменили на «пропала без вести».