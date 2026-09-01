Прокуратура Рязанской области восстановила права детей на медицинскую помощь

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв поручил держать на особом контроле соблюдение прав детей на бесплатную и качественную медицинскую помощь, а также на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В регионе работают 36 медицинских учреждений, которые обслуживают более 190 тысяч детей. Прокуроры оценили доступность всех видов медицинской помощи для юных пациентов. Благодаря принятым мерам учреждения устранили нарушения в 26 больницах, а 17 из них дооснастили оборудованием. Более 80 детей получили необходимые медикаменты и медицинскую помощь по требованию прокуроров. Через суд ведомство защитило права 11 детей на компенсацию затрат за лекарства — общая сумма выплат составила 326 тысяч рублей.

Например, прокурор Пронского района добился обеспечения ребёнка-инвалида техническим средством реабилитации. Индивидуальная программа реабилитации предусматривала для несовершеннолетней определённые катетеры, но семья не получала их семь месяцев. После вмешательства прокуратуры учреждение выдало необходимые средства реабилитации, через суд инициировали вопрос о компенсации морального вреда на сумму 20 тысяч рублей.

Прокуроры Октябрьского района Рязани, Захаровского, Кораблинского районов и др. выявили нарушения при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.

В Московском и Кадомском районах пресекли нарушения: пятерым детям в возрасте до 3 лет не оформили льготные рецепты.

Касимовский межрайонный прокурор, а также прокуроры Кораблинского, Ряжского районов и др. устранили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости в семи медицинских учреждениях.

В прокуратуре области продолжает работать горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения и предоставления технических средств реабилитации. На данный момент жители региона совершили 98 звонков, которые стали основанием для проверок.

Сообщить о нарушении прав можно по телефону 8-910-631-08-17.