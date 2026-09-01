Две транспортные развязки построят для нового моста через Оку под Рязанью

Под Рязанью продолжается строительство нового моста через Оку. Об этом сообщает паблик «Дороги Рязанской области».

Готовность объекта – более 31%. В строительстве задействовано более 350 человек и 80 единиц техники. Работы ведутся по обе стороны реки. На правом берегу строители начали установку русловой опоры. На левом берегу формируют насыпь будущей подъездной дороги и развязки.

Помимо самого моста, появятся две транспортные развязки: в Дядькове и на пересечении с дорогой Рязань – Спасск-Рязанский.

Завершить строительство нового моста планируют в 2029 году.

Фото: vk.ru/idzhryazanobl