В Новомичуринске ВАЗ-2115 столкнулся с мотоциклом, пострадали двое

В Новомичуринске вечером 30 августа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Около 19:30 у дома № 33 в микрорайоне «Д» столкнулись автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, 47-летний местный житель за рулем ВАЗ-2115 поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу CF Мото. За рулем мотоцикла находился 32-летний житель Новомичуринска. Избежать столкновения не удалось.

Водителя автомобиля и мотоциклиста доставили в медицинское учреждение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.