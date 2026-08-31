О сигарном пристрастии Дмитрия Ананко рассказали в Рязани

Новый начальник структурного подразделения ФК «Рязань», бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Ананко курит сигары. Об этом сообщает сайт cigarinfo.ru.

Встреча с футбольным функционером состоялась в Рязанском сигарном клубе.

«Дмитрий курит сигары давно, и поскольку он стал начальником структурного подразделения нашего футбольного клуба «Рязань», встреча эта, скорее всего, будет не последней», — говорится в сообщении.

Отметим, что в пятницу, 28 августа, футбольный клуб «Рязань» на своём поле обыграл «Салют-Белгород» — 1:0.

Материалы по теме: Дмитрий Ананко занял должность начальника структурного подразделения ФК «Рязань»

Новое руководство заявило о планах вывести ФК «Рязань» в тройку лидеров Дивизиона