Фото: https://vk.ru/minsport_62
Спорт

В Рязани завершился II Международный фестиваль BRICS SKATE CUP 2026

Алексей Самохин
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В Рязани с 27 по 30 августа прошел второй Международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS Skate Cup 2026. По данным пресс-службы Минспорта Рязанской области, это было первое международное событие Федерации скейтбординга и роллер спорта России после возвращения нашим спортсменам флага и гимна Международной федерацией скейтбординга и роллер спорта World Skate.

Участие в фестивале приняли 987 атлетов из 20 регионов России и 27 стран, включая все 10 стран объединения БРИКС, а также Аргентину, Бахрейн, Индонезию, Йемен, Казахстан, Кению, Мадагаскар, Оман, Саудовскую Аравию, Турцию и другие.

Церемонию награждения лучших скейтбордистов мира провели губернатор Павел Малков, президент федерации скейтбординга России Илья Вдовин, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис.

Результаты соревнований:

Международные соревнования в дисциплине «Скейтбординг улица»:

1 место — Матиас Дель Олио (Аргентина),

2 место – Джарудеч Сэджао (Таиланд),

3 место – Семен Кутузов (Россия).

Соревнования по роллер спорту в дисциплине «Фристайл-слалом-скоростной»:

1 место среди женщин — Анна Кукушкина (Самарская область), среди мужчин в

группе — Тимофей Шилов (Ярославская область).

Соревнования по роллер спорту в дисциплине «Слайды»:

1 место среди женщин — Анна Кукушкина (Самарская область), среди мужчин —

Константин Хоменко (Санкт-Петербург).

Соревнования по роллер спорту в дисциплине «Фристайл-слалом»:

1 место среди юниорок — Маргарита Комаровская (Санкт-Петербург), среди

юниоров — Роман Щапов (Санкт-Петербург).

Открытый чемпионат России по скутерингу (самокатному спорту) в дисциплине

«Улица»:

1 место — Роман Малюшко (Новосибирская область).

Губернатор Рязанской области Павел Малков высоко оценил прошедший фестиваль: «Уличные виды спорта активно вовлекают молодежь и мы надеемся, что этот спортивный праздник вдохновит ее на новые достижения. Мы создаем для этого все возможности. В следующем году мы снова проведем международное мероприятие по уличным видам спорта».

Президент Федерации скейтбординга и роллер спорта России Илья Вдовин отметил: «BRICS Skate Cup 2026 объединил скейтеров, роллеров и скутеристов со всего мира, и в этом главный итог фестиваля: уличная культура победила все преграды. Участвовало вдвое больше спортсменов, чем мы ожидали, а вирусный эффект – тысячи постов и миллионные охваты. Теперь наши гости разъедутся по домам, и в сотнях скейт-парков мира их будут спрашивать: как там, в России? И услышат восторженные слова о нашей стране и будут учиться произносить “Ryazan”!».

Фото: https://vk.ru/minsport_62

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