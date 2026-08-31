Утром 31 августа в Рязани из-за технологического нарушения обесточило больше двадцати улиц в Канищево и Семчино. Электрики уже локализуют повреждение, а свет обещают вернуть в течение часа.

Рано утром 31 августа в двух рязанских микрорайонах разом погас свет. В компании «РГРЭС» уточнили: в 05:20 из-за технологического нарушения без электричества остались жители Канищево и Семчино.

Список пострадавших улиц внушительный, больше двадцати наименований. Среди них Дорожная, Интернациональная, Ленпоселок, Новая, Советская, Дачная, Хрюкина, Колхозная, Свободы, Семчин Лоск, 1 Мая, Вишнёвый переулок, Сенной переулок, Школьная, все пять Озерных переулков, Трехреченская и Луговая.

На месте уже работает аварийная бригада. Специалисты локализуют повреждённый участок сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома. По предварительным оценкам, на восстановление уйдёт около часа. Сообщение об этом поступило в 08:18.

В РГРЭС извинились за неудобства и поблагодарили рязанцев за терпение. Если вопросы по электроснабжению остались, звоните на телефон 55-01-12.