Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

В ночь на 28 августа Московский регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков и взрывной волны в Павловском Посаде пострадала гражданская инфраструктура.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.

По уточненным данным, во взрослом отделении поликлиники разбито 46 оконных стекол, наиболее серьезные повреждения получили два кабинета. При этом детское отделение здания не пострадало. Глава региона заверил, что поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Временно приостановлена лишь работа кабинета физиотерапии, на месте уже функционируют ремонтные службы.

Комментируя инцидент в беседе с изданием aif.ru, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, откуда могли стартовать атаковавшие регион аппараты. По его оценке, исходя из географического расположения, запуск дронов в сторону Московской области, вероятнее всего, производился с территории Черниговской области Украины. Эксперт отметил, что траектория их полета, предположительно, пролегала через Калужскую область.