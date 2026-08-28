Изображение сгенерировано нейросетью
Культура и события

В ТРЦ «Марко Молл» 30 августа пройдет бесплатный мастер-класс по спортивному бриджу

Реклама: МК ООО "МАРКО МОЛЛ", ИНН: 3900033974, erid: 2VtzqvqjNZ1
Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В воскресенье, 30 августа, в ТРЦ «Марко Молл» пройдет обучающий мастер‑класс по спортивному бриджу. С 11:00 до 15:00 в помещении напротив ZARINA каждый может стать зрителем или попробовать себя в новом увлекательном виде спорта, вход на мероприятие свободный.

Спортивный бридж — единственная карточная игра, официально признанная видом спорта. В отличие от азартных игр, здесь на первый план выходят расчет и стратегия: успех зависит не от удачи, а от умения анализировать ситуацию, просчитывать варианты и слаженно работать в паре. Такой математический подход делает бридж отличным инструментом для развития логического и стратегического мышления, тренировки памяти и навыков командной работы.

Мастер‑класс подойдет как новичкам, которые только открывают для себя мир спортивного бриджа, так и тем, кто хочет освежить знания и отработать базовые приемы под руководством опытных наставников. Участники познакомятся с правилами игры, разберут типовые ситуации и смогут сразу применить полученные знания на практике.

Организатор мероприятия — Федерация спортивного бриджа Рязанской области. Мастер-класс проведет президент Федерации спортивного бриджа Рязанской области Вероника Федотова, а приглашенным гостем станет президент Федерации спортивного бриджа Челябинской области Анна Майорова.

Узнать больше о федерации и будущих событиях можно в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/bridgclub235126462.

Возрастное ограничение 12+.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Известны даты 1/4 Официальной рязанской Лиги КВН и «Поющего Косопуза»
Следующая статья
Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Популярные материалы

Общество

С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»

Для оптимизации работы автозаправочных станций в Рязани и Рязанском округе с пятницы, 28 августа, начнет действовать система продажи бензина «чет-нечет».
Новости России

Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб.
Интересное

«Русский Нострадамус» предрёк приход трёх Владимиров: они перевернут историю России

Монах Авель предсказывал судьбу России на века вперёд. Три Владимира, великое спасение и счастье державы. Что скрывают пророчества «русского Нострадамуса»
Общество

Названы лучшие рязанские школы по качеству и масштабу подготовки выпускников

Аналитическое агентство RAEX представило актуальный рейтинг лучших школ Рязанской области, оценив учебные заведения по двум ключевым параметрам: конкурентоспособности выпускников и масштабу подготовки.
Новости России

В Санкт-Петербурге на Ростовской улице взорвался кроссовер, водитель погиб

На Ростовской улице в Санкт-Петербурге во время запуска двигателя взлетел на воздух китайский кроссовер Geely. Жертвой ЧП стал водитель машины, находившаяся рядом пассажирка выжила, но получила тяжелые травмы.
Темы
Происшествия

В Рязани рецидивист обокрал заснувшего в кафе посетителя

33-летний местный житель, устав после рабочего дня, решил отдохнуть и ненадолго задремал прямо за столом.
Экономика и бизнес

Рязанский бизнес получил почти 95 млрд рублей кредитов за полгода

За шесть месяцев компании получили кредитов на общую сумму 94,7 млрд рублей, что на 23% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Происшествия

Житель Рязанского района предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции

Ночью 15 мая 2026 года в дежурную часть поступил сигнал о неадекватном и агрессивном поведении мужчины в подъезде одного из многоквартирных домов Рязани.
Экономика и бизнес

Рязанская область презентовала свой экспортный потенциал ведущим бизнес-партнерам из Китая

Стороны обсудили перспективы поставок продукции высокотехнологичных отраслей: станкостроения, приборостроения, электронных компонентов, фармацевтики и стройматериалов.
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Новости России

Два села и хутор под Воронежем остались без света в результате атаки БПЛА

В ночные часы в небе над городом Воронежем и четырьмя прилегающими районами области были своевременно обнаружены и уничтожены пять вражеских дронов.
Новости России

Военный эксперт назвал точи запуска дронов ВСУ для атаки на Ярославль

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил трагические последствия налета: один местный житель погиб, еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести.
Новости России

Жилой дом и два детсада повреждены в результате атаки БПЛА в Севастополе

По словам главы региона, в ходе инцидента пострадал пятиэтажный жилой дом, а также два корпуса дошкольного образовательного учреждения.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье