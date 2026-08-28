В ТРЦ «Марко Молл» 30 августа пройдет бесплатный мастер-класс по спортивному бриджу

В воскресенье, 30 августа, в ТРЦ «Марко Молл» пройдет обучающий мастер‑класс по спортивному бриджу. С 11:00 до 15:00 в помещении напротив ZARINA каждый может стать зрителем или попробовать себя в новом увлекательном виде спорта, вход на мероприятие свободный.

Спортивный бридж — единственная карточная игра, официально признанная видом спорта. В отличие от азартных игр, здесь на первый план выходят расчет и стратегия: успех зависит не от удачи, а от умения анализировать ситуацию, просчитывать варианты и слаженно работать в паре. Такой математический подход делает бридж отличным инструментом для развития логического и стратегического мышления, тренировки памяти и навыков командной работы.

Мастер‑класс подойдет как новичкам, которые только открывают для себя мир спортивного бриджа, так и тем, кто хочет освежить знания и отработать базовые приемы под руководством опытных наставников. Участники познакомятся с правилами игры, разберут типовые ситуации и смогут сразу применить полученные знания на практике.

Организатор мероприятия — Федерация спортивного бриджа Рязанской области. Мастер-класс проведет президент Федерации спортивного бриджа Рязанской области Вероника Федотова, а приглашенным гостем станет президент Федерации спортивного бриджа Челябинской области Анна Майорова.

Узнать больше о федерации и будущих событиях можно в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/bridgclub235126462.

Возрастное ограничение 12+.