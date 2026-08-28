Известны даты 1/4 Официальной рязанской Лиги КВН и «Поющего Косопуза»

Официальная рязанская Лига объявила даты проведения 1/4 финала сезона и традиционного музыкального фестиваля КВН «Поющий косопуз». Рязанцев ждут два дня юмора и музыки, первоклассный юмор и мощный подарок от организаторов.

11 сентября в 19:00 в Рязанском дворце молодёжи состоится четвертьфинал Официальной рязанской Лиги МС КВН (12+). Команды поборются за выход в полуфинал, поэтому вечер обещает быть ярким и захватывающим. Ведущий игры, известный квнщик Руслан Шишкин, будет отвечать в этот вечер за атмосферу в зале.

Бесплатные билеты на игру можно получить в студклубах и профкомах вузов и сузов города, а также у играющих команд. Также следите за обновлениями на сайте кассы.ру, бесплатные пригласительные могут появиться и там.

Традиционный музыкальный фестиваль КВН «Поющий косопуз» (12+) пройдёт 12 сентября в Рязанской областной филармонии. Начало фестиваля в 19:00. Событие уже стало для Рязани традиционным, ежегодно оно собирает сотни любителей КВН и хорошей музыки.

Участие в фестивале примут лучшие команды Рязанской области и команды из других регионов России. В рамках фестиваля традиционно будут учреждены награды участникам: «косопузы» трёх степеней, «Мисс Голос» и «Мистер Голос», «Лучшая шутка Фестиваля», «Лучший музыкальный номер» и «Самая поющая команда».

Финальным аккордом станет подарок от организаторов — концерт Чемпионов Высшей лиги, звёзд ТВ, команды «СОЮЗ» (18+).

Приобрести билеты можно по ссылке. Важное уточнение: бесплатный вход на мероприятие предусмотрят для студентов вузов, групп поддержки команд и участников проекта «АРТ веретено».

Также 7инфо, официальный партнёр события, разыграет билеты в сообществе ВКонтакте и в канале Макс. Следите за новостями!