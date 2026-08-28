Общество

Рязанский эколог рассказал, почему Арктика должна стать привлекательной для молодых специалистов

Валерия Мединская
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Разработка арктического стандарта — это ответ на реальный вызов. Об этом заявил руководитель научной лаборатории эволюционной экологии РГУ им. С.А. Есенина, кандидат биологических наук, эксперт Рязанского отделения Русского географического общества Иван Зацаринный, комментируя итоги пятого Всероссийского молодёжного экологического форума-фестиваля «Арктика. Лёд тронулся».

«Разработка «Арктического стандарта качества жизни» — это не теоретическая концепция, а ответ на реальный вызов. Мы должны сделать Крайний Север привлекательным для молодых специалистов. Вовлечение молодежи будет способствовать формированию культуры ответственности за хрупкие экосистемы и станет инвестицией в будущее наших территорий», — сказал Иван Зацаринный.

Пятый Всероссийский молодёжный экологический форум-фестиваль «Арктика. Лёд тронулся» прошёл в столице Ненецкого автономного округа. Мероприятие, собравшее более 500 активистов из 62 регионов страны, прошло по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Глава государства Владимир Путин в своей телеграмме участникам форума отметил, что они оказывают действенную поддержку государству в бережном освоении арктических территорий и ликвидации накопленного экологического ущерба.

Главным событием форума стала практическая разработка Арктического стандарта качества жизни, который позволит сделать Крайний Север привлекательнее для жизни молодежи.

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