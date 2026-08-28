Общество

Собственный двор, три этажа и эко-парковка: «Мармакс» готовится к сдаче таунхаусов в загородной резиденции «Поляна» 

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Валерия Мединская
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В загородной резиденции «Поляна» от девелоперской компании «Мармакс» завершается благоустройство территории таунхаусов, и совсем скоро резиденты комплекса начнут получать ключи. 

Жизнь вдали от суеты в загородном проекте дополнили развитой инфраструктурой — это решение создавалось для тех, кто хочет находиться ближе к природе и сохранить привычный высокий уровень городского комфорта. 

Площадь таунхаусов — от 144 до 188 кв. м, а высота в зависимости от выбранного слота составляет два или три этажа, что позволяет распределить пространство под разные задачи: на первом — собираться с семьей и близкими, а верхние уровни отвести под спальни, кабинет и личные комнаты. Высота потолков 2,9 м добавляет помещениям света и воздуха. Планировка подходит как большим семьям из нескольких поколений, так и молодым парам с активным образом жизни.

В кухне-гостиной на первом этаже есть выход во внутренний двор с патио и зоной отдыха. Пространство становится продолжением дома: здесь можно устраивать ужины, встречаться с друзьями и проводить время с детьми на свежем воздухе. Также у каждого таунхауса есть личная экопарковка. Все это формирует вокруг дома безопасную и камерную атмосферу. 

При этом резиденты получают доступ к возможностям всей загородной экосистемы резиденции. «Поляна» объединяет разные форматы недвижимости: таунхаусы, квартиры и индивидуальные дома. Внутри проекта формируется спортивный кластер, прогулочный бульвар, соседский центр с фитнес-залом и коворкингом, а также зоны тихого и активного отдыха с масштабным озеленением. В загородной резиденции жителям будут доступны все необходимые сервисы и ретейл, кафе и ресторан.  

Дополнительные возможности для отдыха, образования и досуга находятся в непосредственном окружении резиденции. В пешей доступности расположены частная «Школа 360» и развлекательный комплекс «В некотором царстве»,  биатлонный комплекс и термы, а в пределах 10 минут езды — загородный курорт «Окская Жемчужина», комплекс «Рыбацкая деревня», туристические и другие объекты.

Сейчас в «Поляне» завершаются работы, после которых таунхаусы будут передаваться собственникам. Далее резидентам предстоит следующий этап — приемка домов и обустройство интерьеров под собственные сценарии жизни. Сам проект при этом продолжает развивать инфраструктуру и благоустройство территории.

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