Газета «Рязанские ведомости» опубликовала официальное постановление о графике отпуска топлива на заправках по системе «чёт-нечёт» в Рязани и Рязанском округе. О введении системы с 28 августа объявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

7инфо публикует полный текст вступившего в силу постановления главы региона:

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756», протоколом заседания оперативного штаба Рязанской области для реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации, от 19 октября 2022 года № 756», от 27 августа 2026 г. № 38, в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Рязанской области ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести с 00 часов 00 минут 28.08.2026 на автозаправочных станциях (далее – АЗС), расположенных на территории города Рязани, на территории Рязанского муниципального округа Рязанской области (за исключением АЗС, расположенных на трассах федерального значения), график отпуска топлива: по чётным и нечётным календарным дням по последней цифре государственного регистрационного знака транспортного средства, в том числе нестандартных номерных знаков – транзитных, иностранных, старого образца (далее – госномер): в чётные календарные дни – с чётной последней цифрой госномера: 0, 2, 4, 6, 8; в нечётные – с нечётной последней цифрой госномера: 1, 3, 5, 7, 9. Регион регистрации транспорта не учитывается. Для приобретённых автомобилей, но ещё не зарегистрированных, отпуск топлива осуществляется по документам о приобретении.

Осуществлять отпуск топлива только в топливный бак транспортного средства.

Установить, что временный порядок отпуска топлива на АЗС не распространяется на автотранспорт экстренных оперативных, коммунальных, дорожных служб, силовых ведомств, школьные автобусы и общественный транспорт.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Губернатор Рязанской области П.В. Малков