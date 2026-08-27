1 миллион рублей не выплатило предприятие работникам в Рязани

В Рязани работникам одного из предприятий по производству коммуникационной и радио-телевизионной аппаратуры задержали заработную плату и окончательные расчёты при увольнении. Сотрудники обратились в Государственную инспекцию труда в Рязанской области, после вмешательства ведомства долги были погашены.

Как сообщила руководитель инспекции Зоя Мирохина, обращения работников подтвердили нарушения трудовых прав. Инспектор связался с работодателем, и тот добровольно устранил нарушения. Заявителям выплатили более 1 миллиона рублей.

В Гострудинспекции напоминают: если работодатель задерживает зарплату, расчёт при увольнении или другие положенные выплаты, можно обратиться в инспекцию по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 105а или через онлайн-приёмную на сайте.