В Рязанской области в июле подешевели овощи и поддержанные авто, а сахар и туры за границу подорожали

По итогам июля в Рязанской области наибольший рост цен зафиксирован в сегменте непродовольственных товаров, тогда как сфера услуг подорожала меньше всего. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России, отмечая, что основные ценовые колебания были вызваны разовыми и сезонными факторами.

Снижение цен в июле коснулось прежде всего плодоовощной продукции. Благодаря поступлению на рынок отечественного урожая овощей открытого грунта, жители региона смогли приобрести помидоры, огурцы и картофель по более доступным ценам, чем в июне. Также небольшое удешевление затронуло рынок подержанных иномарок: региональные дилеры начали предлагать скидки для распродажи складских запасов. В сфере услуг подешевело проживание в местных отелях высокой категории, что эксперты связывают со снижением туристического потока в область.

Наиболее существенный скачок цен зафиксирован на сахар. Летом его производство практически останавливается до сбора нового урожая свеклы, а спрос в сезон домашних заготовок традиционно растет. Также выросла стоимость курицы и мясных копченостей. На это повлияло увеличение издержек производителей: подорожание ветеринарных препаратов, логистики и оплата труда. Среди непродовольственных товаров дороже стал бензин из-за временного снижения объемов производства нефтепродуктов на фоне высокого сезонного спроса. Кроме того, подорожание зарубежных туров обусловлено ростом спроса и ослаблением курса рубля.

Управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов призвал оценивать экономическую ситуацию комплексно, не фокусируясь на отдельных колебаниях.

«Многие товары и услуги зависят от сезона, и изменения их стоимости носят временный характер. И хотя в сравнении с июнем цены в регионе в среднем выросли, годовая инфляция в области замедляется. По итогам июля она составила 6,7%», — подчеркнул он.

Аналитики отмечают, что по мере стабилизации сезонных факторов и насыщения рынка осенним урожаем, ценовая динамика в регионе должна выровняться.