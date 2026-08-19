Перечислены вакансии с зарплатой 150 тысяч рублей в Рязани

Сервис SuperJob проанализировал рынок труда и назвал самые щедрые предложения для рязанцев в конце лета. В топе самых высокооплачиваемых сфер — медицина, промышленность и строительство.

Лидирует вакансия врача-стоматолога с зарплатой от 150 000 рублей. Требуется высшее медицинское образование, действующий сертификат и опыт от трёх лет. На втором месте — врач отделения гипербарической оксигенации с той же зарплатой и дополнительным бонусом в виде служебного жилья. Замыкает тройку производитель строительно-монтажных работ с доходом до 150 000 рублей .

В пятёрку также вошли кузнец на молотах и прессах (107 000 рублей) от РЖД и менеджер по продажам (от 105 000 рублей). Врачебные специальности традиционно удерживают лидерство по уровню дохода в Рязани. В топе лучших зарплатных предложений региона они встречаются чаще всего .