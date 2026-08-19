Общество

Павел Малков подвёл итоги проверки спорткомплекса в Шилове

Олеся Чугунова
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В Шилове активисты «Единой России» вместе с местными жителями проверили физкультурно-спортивный комплекс «Арена» на улице Липаткина.

Инспекция показала, что объект соответствует требованиям по доступности и комфорту. До остановки общественного транспорта — менее 200 метров, рядом есть парковка, территория ухоженная. Вход оборудован пандусом и кнопкой вызова персонала. Внутри чисто, навигация продуманная, информационный стенд обновляется регулярно.

Сотрудники вежливы и внимательны. Для посетителей предусмотрены бесплатные бахилы и питьевые фонтанчики. Работают медкабинет и буфет, организованы льготное питание и подвоз школьников на занятия. Льготы действуют для семей участников СВО, людей с ОВЗ и многодетных.

Губернатор Рязанской области Павел Малков положительно оценил работу комплекса.

«По итогам проверки команда отметила спорткомплекс знаком „ПровЕРено“», — сказал глава региона.

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