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Тамара Глоба предупредила о переменах в октябре 2026 года и назвала важные даты

Алексей Самохин
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Астролог Тамара Глоба назвала даты октября 2026 года, на которые стоит обратить повышенное внимание. В ее прогнозе фигурируют 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 30 и 31 октября.

По словам астролога, октябрь станет временем масштабных перемен. Глоба связывает этот период с борьбой за влияние, пересмотром прежних отношений и изменениями в разных сферах жизни. Она отдельно выделила несколько дней и периодов, когда людям стоит быть внимательнее.

В начале месяца астролог рекомендует учитывать события 3, 4 и 5 октября. Затем внимание стоит обратить на первую половину 12 и 13 октября. Еще один важный отрезок приходится на вечер 16 октября, первую половину 17-го, вторую половину 18-го и первую половину 19 октября.

Отдельно Глоба выделила ночь на 20 октября. По ее прогнозу, значимые события могут происходить и 24 октября, в первой половине 26-го и 27 октября. Завершают список 30 октября и вечер 31 октября.

Особое место в прогнозе занимают поездки и дороги. Телец и Дева, по словам Глобы, должны проявить повышенную осторожность в конце второй декады октября. Стрельцу в этот период астролог советует внимательнее относиться к деньгам и не тратить средства на крупные покупки и строительство.

Изменения могут затронуть и личные отношения. Для многих знаков октябрь станет временем новых знакомств, пересмотра прежних связей и неожиданных событий. В частности, Водолей, согласно прогнозу, во второй половине месяца может встретить любовь во время путешествия.

Глоба считает октябрь периодом, когда старые проблемы могут выйти на поверхность, а привычные структуры и отношения — измениться. При этом она отмечает, что многие перемены способны открыть новые возможности.

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