Изображение от Freepik
Интересное

Названы знаки зодиака, которые подвержены синдрому Дориана Грея

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Стремление сохранить молодость и идеальную внешность свойственно многим, но для некоторых людей оно превращается в настоящую навязчивую идею. Астролог Наталия Шевченко в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, представители каких знаков зодиака наиболее склонны к так называемому синдрому Дориана Грея и почему они так боятся возрастных изменений.

Телец: инвестиция в собственную привлекательность

Для людей, рожденных под этим знаком, критически важно испытывать удовольствие от собственного отражения в зеркале. Тельцы стремятся поддерживать безупречное состояние кожи, фигуры и чувствовать неизменный интерес со стороны противоположного пола. Как отмечает эксперт, именно поэтому они годами не покидают спортзалы, регулярно посещают массажистов и не жалеют средств на качественные косметологические процедуры, чтобы максимально долго оставаться в прекрасной форме.

Лев: красота как инструмент влияния

Представители этого огненного знака зациклены на своей внешности из-за глубинного страха потерять власть над умами окружающих вместе с уходящей молодостью. Когда морщины становятся заметнее, а количество комплиментов сокращается, Львы начинают чувствовать, что теряют свой авторитет. Чтобы этого не допустить, они тщательно следят за фигурой, прической и гардеробом, активно пользуются услугами косметологов и делают всё возможное, чтобы продолжать покорять сердца и выглядеть эффектно.

Весы: борьба с первыми признаками увядания

По мнению астролога, именно Весы наиболее болезненно воспринимают любые намеки на старение, будь то первые морщинки, потеря четкости овала лица или незначительная прибавка в весе. Для них жизненно необходимо нравиться окружающим, так как это дает им уверенность в себе и помогает легко выстраивать коммуникацию. Весы скрупулезно подбирают уходовую косметику, выбирают деликатные эстетические процедуры и стараются своевременно корректировать любые недостатки, которые перестают их устраивать.

Скорпион: магнетизм и радикальные меры

Для Скорпионов внешняя привлекательность — это ключ к управлению людьми и достижению поставленных целей. Они стремятся излучать сексуальность и обаяние, воздействуя на окружающих через безупречный образ, походку и мощную энергетику. Заметив возрастные изменения, Скорпионы действуют максимально решительно. Эксперт подчеркивает, что они способны кардинально сменить имидж, начать профессионально заниматься спортом или даже решиться на пластическую операцию, лишь бы как можно дольше оставаться в самом расцвете сил.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
«Можно я пожалуюсь?»: Трусова призналась, что нервничает из-за новых критериев допуска к Гран-при ISU
Следующая статья
Поймавший Чикатило следователь выдвинул новую версию исчезновения Усольцевых
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова поставила точку в вопросе с похоронами сына

Прощание с музыкальным критиком и погребение его тела пройдут в разных местах.
Новости кино и ТВ

Журналисты рассказали о мистических совпадениях в гибели Сергея Соседова

Гибель в день рождения отца, нетронутые тёплые ботинки и странные звонки матери. Что насторожило в трагедии с известным критиком?
Интересное

«С Россией расстанемся»: что предсказала слепая старица целой стране

В 1993 году схимонахиня Макария произнесла загадочные слова о России. Одни видят в них пророчество, другие — предчувствие.
Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова рассказала о странных звонках после смерти сына

Мать Сергея Соседова рассказала о смерти сына, прощании и подозрительных звонках от людей, которые пытались предложить ей компенсацию.
Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Темы
Новости России

ЦБ прогнозирует нормализацию ситуации с топливом в России до конца 2026 года

В своем базовом сценарии Банк России исходит из того, что пик проблем на топливном рынке будет пройден до конца текущего года.
Спорт

Рязанские самбисты стали бронзовыми призёрами Всероссийского турнира памяти Модестова

За путевки на юношеское Первенство России 2027 года боролись 238 юных спортсменов. География участников охватила 17 регионов Российской Федерации.
Общество

Около 70 человек приняли участие в патриотическом автопробеге в Рязани

Автопробег стартовал от торгового центра «Премьер» на Московском шоссе. Колонна проследовала по центральным улицам областного центра.
Новости России

Поймавший Чикатило следователь выдвинул новую версию исчезновения Усольцевых

Бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в расследовании дел серийных убийц, включая Андрея Чикатило, убежден, что семью следует искать не в глухой чаще, а в ближайших населенных пунктах.
Спорт

«Можно я пожалуюсь?»: Трусова призналась, что нервничает из-за новых критериев допуска к Гран-при ISU

После недавних контрольных прокатов Трусова, как и ряд других фигуристов, перенесла заболевание. Сейчас она оценивает свою спортивную форму как «минус».
Происшествия

В рязанском молоке обнаружили антибиотики, предпринимателя оштрафовали на 30 000 рублей

Инспекторы выявили, что предприниматель проигнорировал ранее выданное предписание об устранении нарушений технических регламентов Таможенного союза о безопасности пищевой и молочной продукции.
Общество

Опубликовано расписание общественного транспорта до Константинова на 3 октября

Посетителей ждут погружение в классическое искусство, знакомство с народными традициями и живое общение в живописных местах, вдохновлявших великого поэта.
Общество

В Лесопарке в Рязани прошел митинг в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией

От имени губернатора Павла Малкова собравшихся поздравил первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье