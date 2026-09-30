Названы знаки зодиака, которые подвержены синдрому Дориана Грея

Стремление сохранить молодость и идеальную внешность свойственно многим, но для некоторых людей оно превращается в настоящую навязчивую идею. Астролог Наталия Шевченко в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, представители каких знаков зодиака наиболее склонны к так называемому синдрому Дориана Грея и почему они так боятся возрастных изменений.

Телец: инвестиция в собственную привлекательность

Для людей, рожденных под этим знаком, критически важно испытывать удовольствие от собственного отражения в зеркале. Тельцы стремятся поддерживать безупречное состояние кожи, фигуры и чувствовать неизменный интерес со стороны противоположного пола. Как отмечает эксперт, именно поэтому они годами не покидают спортзалы, регулярно посещают массажистов и не жалеют средств на качественные косметологические процедуры, чтобы максимально долго оставаться в прекрасной форме.

Лев: красота как инструмент влияния

Представители этого огненного знака зациклены на своей внешности из-за глубинного страха потерять власть над умами окружающих вместе с уходящей молодостью. Когда морщины становятся заметнее, а количество комплиментов сокращается, Львы начинают чувствовать, что теряют свой авторитет. Чтобы этого не допустить, они тщательно следят за фигурой, прической и гардеробом, активно пользуются услугами косметологов и делают всё возможное, чтобы продолжать покорять сердца и выглядеть эффектно.

Весы: борьба с первыми признаками увядания

По мнению астролога, именно Весы наиболее болезненно воспринимают любые намеки на старение, будь то первые морщинки, потеря четкости овала лица или незначительная прибавка в весе. Для них жизненно необходимо нравиться окружающим, так как это дает им уверенность в себе и помогает легко выстраивать коммуникацию. Весы скрупулезно подбирают уходовую косметику, выбирают деликатные эстетические процедуры и стараются своевременно корректировать любые недостатки, которые перестают их устраивать.

Скорпион: магнетизм и радикальные меры

Для Скорпионов внешняя привлекательность — это ключ к управлению людьми и достижению поставленных целей. Они стремятся излучать сексуальность и обаяние, воздействуя на окружающих через безупречный образ, походку и мощную энергетику. Заметив возрастные изменения, Скорпионы действуют максимально решительно. Эксперт подчеркивает, что они способны кардинально сменить имидж, начать профессионально заниматься спортом или даже решиться на пластическую операцию, лишь бы как можно дольше оставаться в самом расцвете сил.