В Лесопарке в Рязани прошел митинг в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией

В Рязани состоялось масштабное патриотическое мероприятие, приуроченное к знаменательной дате — Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Местом проведения акции стал рязанский Лесопарк, собравший на своей площадке представителей власти, ветеранов, молодежных объединений и трудовых коллективов.

От имени губернатора Павла Малкова собравшихся поздравил первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков. В своем выступлении он особо подчеркнул историческую значимость возвращения родных земель в состав России.

«Мы ни в коем случае не должны забывать о том, что это не просто территории, на которых проживали и проживают наши предки. Это территории, где формировалась единая история государства и происходил ряд ключевых событий, определивших наше с вами настоящее и во многом – будущее. Четыре года назад жители этих регионов единогласно приняли решение стать частью большой, великой страны. Они выбрали быть вместе с Россией!», – подчеркнул он и вручил детям участников СВО памятные знаки Движения Первых «Мой папа – Герой».

В рамках торжественной части первый вице-премьер регионального правительства вручил детям участников специальной военной операции памятные знаки Движения Первых «Мой папа – Герой».

Член Общественной палаты Рязанской области, профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Ольга Воронова связала памятную дату с Годом единства народов России. Она напомнила, что на фронтах СВО героически сражаются представители более ста национальностей, а многонациональный народный тыл самоотверженно помогает фронту.

Особое внимание спикер уделила историческим связям рязанской земли с Донбассом и Новороссией. Она напомнила о легендарных именах, которые объединяют наши земли: создателе войск ВДВ Василии Филипповиче Маргелове, маршале Сергее Семеновиче Бирюзове, освобождавших Донбасс от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также о герое Краснодона Иване Земнухове — уроженце Шацкой земли, героически сражавшемся на Луганщине.

Участник специальной военной операции, лектор регионального отделения Общества «Знание» Роман Денисов выступил с речью, подчеркнув исконно русский характер земли Новороссии, обильно политой кровью предков.

«Земля Новороссии – исконно русская, она обильно полита кровью наших предков. Сейчас наши земляки самоотверженно сражаются за Родину, отстаивая ее интересы. Идет борьба добра со злом, и мы, россияне, всегда на стороне добра. Нам всем нужно стремиться быть достойными памяти павших Героев. Давайте будем сильными в единстве! С праздником!», — призвал Роман Денисов.

В акции приняли участие министр территориальной политики региона Жанна Фомина, депутаты Рязанской областной Думы и городской Думы, представители администрации Рязани, члены региональной Ассоциации ветеранов СВО, участники кадрового проекта «ГЕРОИ62», а также представители общественных и молодежных объединений и трудовых коллективов.