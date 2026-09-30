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Транспорт и дороги

В Рязани 4 и 5 октября перенесут место отправления рейсов с автовокзала «Приокский»

Анастасия Мериакри
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В Рязани в связи с перекрытием движения в районе автовокзала «Приокский» изменится график отправления и прибытия рейсов, сообщает минтранс области.

В воскресенье и понедельник, 4 и 5 октября, все автобусные маршруты, которые отправляются с автовокзала «Приокский», будут перенаправлены. Временной точкой отправления и прибытия для этих рейсов станет остановка общественного транспорта возле торгового центра «Круиз».

Ведомство настоятельно рекомендует жителям и гостям региона заранее скорректировать свои планы и маршруты. Чтобы избежать опозданий на рейс, пассажирам советуется прибывать к новому месту посадки с запасом времени, учитывая возможные изменения в логистике.

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