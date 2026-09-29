Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Мать Сергея Соседова рассказала о странных звонках после смерти сына

Алексей Самохин
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Сергея Соседова доставили из Якутии в Москву. Предварительно, прощание и похороны состоятся 30 сентября, сообщает aif.ru со ссылкой на его 90-летнюю мать Антонину Петровну.

Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». В гостинице он упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Врачи не смогли спасти 58-летнего критика. Соседов умер 23 сентября 2026 года. Официальной причиной смерти назвали перелом основания черепа и кровоизлияние. Полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай.

Мать Соседова призналась, что тяжело переживает смерть сына.

«Ну как можно себя чувствовать? Ничего… Главное — держаться. Спасибо за поддержку. Всё это непросто», — рассказала Антонина Петровна.

По ее словам, сын внимательно следил за своим здоровьем и заботился о ней. Женщина назвала Сергея человеком, который всегда помогал ей и фактически выполнял роль врача.

«Сережа и за своим здоровьем следил, в этом отношении он был молодец, и для меня был как врач… Бросил он меня, бросил… Никто со мной уже так возиться не будет», — сказала мать критика.

После смерти сына Антонине Петровне начали звонить неизвестные. Они представлялись сотрудниками Министерства культуры и страховой компании, рассказывали о возможном присвоении Соседову звания народного артиста России, компенсации расходов на похороны и установке мемориальной доски.

Звонившие знали личные данные женщины, включая дату рождения и адрес. При этом в разговорах обнаружились несостыковки: один собеседник назвал неправильный район, другой не смог повторить собственные имя, отчество и фамилию.

Антонина Петровна быстро прекратила разговоры и считает, что столкнулась с мошенниками.

«Это всё афера. Но я начеку, естественно», — заявила она.

Женщина призналась, что ей особенно тяжело видеть попытки заработать на чужом горе. «Просто стыдно, что люди этим занимаются», — сказала мать Сергея Соседова.

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