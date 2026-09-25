Что смотреть на ТНТ в выходные: Comedy Club из Сочи

Comedy Club (16+) на ТНТ в пятницу, 25 сентября, в 21.00 продолжит вещать из Сочи с фестиваля «На высоте». Гостьей выпуска станет комик Варвара Щербакова, а компанию ей составит актриса Валентина Рубцова.

Щербакова расскажет о своём совместном треке с певицей Таней Булановой. У песни необычное название «Хлопотоп». Вторая гостья вечера, Валентина Рубцова, живёт в Сочи вместе с мужем, актёром Артуром Мартиросяном.

Ведущий Павел Воля пошутит по этому поводу в эфире. «А я всё думаю, почему сериал «СашаТаня» так долго идёт на ТНТ. А тут всё выясняется!» — скажет он, намекая на семейную жизнь Рубцовой в курортном городе.

Номерную часть выпуска откроет скетч с Мариной Кравец. Её героиня не сможет победить пьянство комедийного мужа, которого сыграет Демис Карибидис, и в итоге решит сама возглавить застолье.

Дальше на сцену выйдет Иван Половинкин. Комик расскажет, из-за чего постоянно ссорится с девушкой и почему не может тягаться с образами киногероев.

Музыкальное трио в составе Зураба Матуа, Дмитрия Сорокина и Андрея Аверина исполнит рок-хоррор про Оксану и рэпера Джигана. Завершит выпуск Павел Воля с монологом о том, каким он становится во время отпуска в Сочи.