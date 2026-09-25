Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Три ведьмы схлестнутся в новом выпуске «Экстрасенсов. Реванш»

Алексей Самохин
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Ведущая Вера Сотникова во время нового выпуска шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+) на ТНТ резко осадила одну из участниц после оглашения оценок. «Заткнись! Ты мне не нравишься!» — крикнула она в эфире.

Причиной гнева ведущей станет поединок трёх новых героинь шоу. В борьбу вступает вторая тройка участников, и все они — ведьмы.

Первая, Татьяна Ларина, называет себя северной ведьмой. Её звезда зажглась на «Битве экстрасенсов» 12 лет назад и с тех пор не гаснет. Вторая участница, Дженифер Бьянки, итальянская ведьма с русскими корнями, дошла до финала 25-го сезона «Битвы экстрасенсов». Третья, Анна Вартюхова, черная ведьма, запомнилась зрителям яркой внешностью и не менее яркими ритуалами во время своего участия в том же сезоне.

Первое испытание нового выпуска удивит не только участниц. В студию внесут гроб, и этот предмет вызовет шок у членов жюри и напугает зрителей в зале. За 10 минут ведьмы должны вычислить среди шести незнакомых мужчин того, кто смастерил гроб.

Во втором раунде задача усложняется. Среди тех же шести мужчин участницам предстоит найти отца-одиночку.

Новый выпуск «Экстрасенсы. Реванш» выйдет в субботу, 26 сентября, в 18.30 на ТНТ. 

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