Из Рязани выдворили иностранцев с уголовным прошлым. Среди них — педофил и убийца

Рязанские полицейские отправили на родину девять иностранных граждан, которые нарушили российские законы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Рязанской области.

Всех девятерых до отправки держали в Центре временного содержания иностранных граждан при региональном УМВД в Рязани. Восемь человек уже отбыли наказание в колониях Рязанской области и вышли на свободу, но остаться в России им не позволили.

Среди освободившихся четыре гражданина стран Средней Азии. Они получили сроки за убийство, умышленное повреждение имущества, повторное вождение в пьяном виде и преступление сексуального характера против несовершеннолетней.

Ещё четверо, выходцы из стран Восточной Европы, отбыли наказание за насилие в отношении представителя власти, побои и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Один из них организовывал нелегальную миграцию. Власти признали пребывание этих людей в России нежелательным: они создают угрозу общественному порядку и безопасности.

Девятого иностранца, уроженца Средней Азии, выдворили в административном порядке. Полицейские установили, что он много раз нарушал правила въезда и пребывания в стране.

Всех фигурантов полицейские и судебные приставы доставили в аэропорт «Домодедово». Домой они полетят за собственный счёт. Въезд в Россию для них закрыт на срок от 5 до 10 лет.