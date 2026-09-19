Общество

Парковки, экотропа и велодорожка: что строят в Рязани

Алексей Самохин
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский 19 сентября проверил строительные и ремонтные площадки в городе. Он побывал на Лыбедском бульваре, проезде Речников и у домов №53–55 на улице Новосёлов.

На Лыбедском бульваре продолжается благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас рабочие формируют пешеходную зону и велодорожку, их очертания уже видны. Следующий этап — асфальтировка.

Рядом с «Рязань-Ареной» восстанавливают лестницу. Возле неё готовят площадку для детских игр. На спортивной территории собирают оборудование, а площадка для выгула собак практически готова. На новом участке бульвара появятся санузел и искусственный водоём.

На проезде Речников продолжается устройство парковки на 80 машин. Здесь же проложат экотропу, которая позволит пройти в лесопарк, и установят санузел.

Ещё одной точкой проверки стала территория возле домов №53–55 на улице Новосёлов. Там подрядчик заканчивает замену участка теплосети. После завершения работ ему предстоит разровнять грунт, восстановить поврежденные покрытия и вывезти строительный мусор.

Все работы на Новосёлов должны завершить до конца сентября. Кроме того, Ясинский поручил проработать расширение парковочных зон возле жилых домов, чтобы автомобилисты могли оставлять машины на специально оборудованных местах, не занимая газоны.

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