Яна Лантратова посетила Рязанскую область в день выборов

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова оценила организацию избирательного процесса в Рязанской области.
В ходе рабочей поездки она посетила ряд избирательных участков и учреждений, а также приняла участие в заседании Штаба общественного наблюдения.
Яла Лантратова отметила, что в Рязанской области созданы все необходимые условия для голосования пожилых и маломобильных граждан:
• УИКи адаптированы для людей с ОВЗ;
• организованы процедуры надомного голосования;
• на участках избирателям с особенностями здоровья помогают ориентироваться волонтёры и представители молодёжных организаций.
Уполномоченный по правам человека поблагодарила команду региона за такой ответственный подход к электоральному процессу и подчеркнула, что выборы в России проходят демократично.
С Лантратовой сегодня встретился губернатор Рязанской области Павел Малков.
«Обсудили и обращения жителей, — написал глава региона в соцсетях. — При содействии института уполномоченного из плена вернулись пять наших военнослужащих. Ещё нескольким бойцам помогли решить вопросы прохождения службы и восстановить документы».
Яна Лантратова оценила работу рязанских учреждений, в том числе геронтологического центра, центра «Семья», Дворца Первых.
«Важно, чтобы все эти учреждения развивались и наполнялись жизнью, а людям там было комфортно и интересно. Также вместе посетили Рязанскую ВДНХ, — сообщил губернатор. — Пригласил Яну Валерьевну ещё раз приехать в Рязанскую область. Готовы делиться опытом и обязательно отработаем все предложения».