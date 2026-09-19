Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова оценила организацию избирательного процесса в Рязанской области.

В ходе рабочей поездки она посетила ряд избирательных участков и учреждений, а также приняла участие в заседании Штаба общественного наблюдения.

Яла Лантратова отметила, что в Рязанской области созданы все необходимые условия для голосования пожилых и маломобильных граждан:

• УИКи адаптированы для людей с ОВЗ;

• организованы процедуры надомного голосования;

• на участках избирателям с особенностями здоровья помогают ориентироваться волонтёры и представители молодёжных организаций.

Уполномоченный по правам человека поблагодарила команду региона за такой ответственный подход к электоральному процессу и подчеркнула, что выборы в России проходят демократично.

С Лантратовой сегодня встретился губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Обсудили и обращения жителей, — написал глава региона в соцсетях. — При содействии института уполномоченного из плена вернулись пять наших военнослужащих. Ещё нескольким бойцам помогли решить вопросы прохождения службы и восстановить документы».

Яна Лантратова оценила работу рязанских учреждений, в том числе геронтологического центра, центра «Семья», Дворца Первых.