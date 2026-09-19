В первый день выборов в Избирательную комиссию Рязанской области поступило три обращения

За первый день голосования на выборах в Избирательную комиссию региона поступило три обращения. Они касались уточнений данных в списках избирателей. Жалоб и сообщений о нарушениях при этом не поступало, сообщила заместитель председателя Избиркома региона Олеся Пронякина.

На ряде избирательных участков работают волонтёры, которые помогают избирателям, в том числе маломобильным.

Положительные отзывы об организации избирательного процесса оставляют и наблюдатели, и эксперты, которые также следят за ходом голосования в регионе.

Представитель Республики Индия Хан Моххаммад Асим, который входит в корпус электоральных экспертов – участников региональной программы Международного фестиваля молодежи, подчеркнул: «Все сейчас рассчитывают на Россию, на то, что она с успехом проведет свои выборы. Очень важно, что люди, которые работают днем, имеют возможность проголосовать до восьми часов вечера. Созданы все возможности для голосования граждан с ограниченными возможностями здоровья. Видел, что люди разных возрастов активно приходят на участки, чтобы исполнить свой гражданский долг».

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