«Адские санкции» США против России: эксперт назвал главных пострадавших

Новые американские санкции против России в первую очередь могут затронуть крупнейших покупателей российской нефти, заявил эксперт по энергетике Сергей Брекотин в комментарии «Абзацу». По его словам, речь идет прежде всего об Индии, Китае и европейских странах.

Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон, расширяющий полномочия Вашингтона по введению санкций и дополнительных пошлин против стран, которые покупают российские нефть и газ. Документ позволяет вводить тарифы до 100% для крупных покупателей российских энергоресурсов.

Брекотин считает, что ограничения осложнят логистику поставок российских энергоресурсов. При этом, по его мнению, Москва сможет переориентировать экспорт на других покупателей.

«Россия является поставщиком нефти на мировой рынок, так же как газа, угля и многих других ресурсов. И практика сейчас показывает, особенно в условиях перекрытия Ормузского пролива, Красного моря, Черного моря, что нефть является дефицитным ресурсом. То есть это рынок продавца, а не покупателя», — заявил эксперт.

Он добавил, что возможное сокращение поставок российской нефти для отдельных стран может отразиться на мировом рынке. Индия уже заявляла о намерении обеспечивать энергетическую безопасность за счет диверсифицированных поставок, а Reuters отмечал риски роста цен и снижения прибыли индийских переработчиков при введении новых тарифов.

По словам Брекотина, США при этом будут меньше зависеть от последствий ограничений благодаря собственной добыче. Эксперт назвал новый пакет санкций частью курса Вашингтона на усиление давления на российский энергетический сектор.

Трамп получил широкие полномочия по применению новых тарифов, однако конкретные решения по их введению пока не приняты.