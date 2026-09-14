Атаки ВСУ на Курск и другие приграничные регионы России не дают Украине военного преимущества. Такой вывод сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

По словам депутата, удары по приграничным территориям не меняют ситуацию на линии боевого соприкосновения. Он считает, что подобные действия имеют скорее политическую цель. Колесник предположил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается продемонстрировать сохранение активности на фоне разговоров о возможных мирных инициативах.

«Этими постоянными атаками на Курск он пытается, скажем так, как-то обозначить, что он скорее жив, чем мертв», — заявил депутат.

При этом Колесник отметил, что обстрелы и атаки приводят к ответным действиям российских военнослужащих. По его словам, после таких ударов российские бойцы действуют жестче.