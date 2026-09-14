Фото: t.me/prokrzn
Общество

Рязанцу грозит год тюрьмы за долг по алиментам

Алексей Самохин
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Житель Рязани предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Долг 40-летнего мужчины превысил 80 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Рязанской области.

По данным следствия, мужчина трудоспособен и имел возможность устроиться на работу и выплачивать алименты. При этом он умышленно не исполнял решение суда о выплате средств на содержание ребенка.

Ранее рязанца уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. После этого мужчина продолжил уклоняться от исполнения своих обязанностей.

В результате сумма задолженности превысила 80 тысяч рублей. Теперь действия рязанца стали основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 157 УК РФ. Прокуратура Московского района Рязани утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

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