Рязанцу грозит год тюрьмы за долг по алиментам

Житель Рязани предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Долг 40-летнего мужчины превысил 80 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Рязанской области.

По данным следствия, мужчина трудоспособен и имел возможность устроиться на работу и выплачивать алименты. При этом он умышленно не исполнял решение суда о выплате средств на содержание ребенка.

Ранее рязанца уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. После этого мужчина продолжил уклоняться от исполнения своих обязанностей.

В результате сумма задолженности превысила 80 тысяч рублей. Теперь действия рязанца стали основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 157 УК РФ. Прокуратура Московского района Рязани утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Московский районный суд для рассмотрения по существу.