Что делать 14 сентября: традиции православного Индикта

14 сентября православные отмечают начало нового церковного года, Индикт. В этот день верующие молятся о благословении на предстоящий год, мире, плодородии и здравии, рассказал NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

Традиция праздновать начало церковного года 1 сентября по старому стилю появилась еще в Византии. Тогда эта дата была связана с началом 15-летнего налогового цикла, а позднее закрепилась и как начало нового богослужебного круга.

Праздник связан и с осенним циклом сельскохозяйственных работ. С наступлением осени завершался сбор урожая, люди подводили итоги прошедшего периода и начинали новый этап.

По словам Михаила Иванова, в этот день в православных храмах проходит благодарственный молебен. Верующие обращаются к Богу с просьбами о благополучии в предстоящем церковном году.

«В этот день в храмах совершается благодарственный молебен, и мы просим Господа благословить наступающий год, даровать мир, плодородие, здравие народу и сохранить нашу страну в мире и благоденствии», — рассказал Иванов.

Особое место в традиции Индикта занимает благодарность за завершившийся период. Осень воспринималась как время, когда человек мог оценить результаты своего труда и с надеждой обратиться к Богу перед новым жизненным циклом.

В 2026 году начало церковного года приходится на понедельник, 14 сентября. В этот день верующие могут посетить храм и принять участие в богослужении.