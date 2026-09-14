Изображение от freepik
Общество

Что делать 14 сентября: традиции православного Индикта

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

14 сентября православные отмечают начало нового церковного года, Индикт. В этот день верующие молятся о благословении на предстоящий год, мире, плодородии и здравии, рассказал NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

Традиция праздновать начало церковного года 1 сентября по старому стилю появилась еще в Византии. Тогда эта дата была связана с началом 15-летнего налогового цикла, а позднее закрепилась и как начало нового богослужебного круга.

Праздник связан и с осенним циклом сельскохозяйственных работ. С наступлением осени завершался сбор урожая, люди подводили итоги прошедшего периода и начинали новый этап.

По словам Михаила Иванова, в этот день в православных храмах проходит благодарственный молебен. Верующие обращаются к Богу с просьбами о благополучии в предстоящем церковном году.

«В этот день в храмах совершается благодарственный молебен, и мы просим Господа благословить наступающий год, даровать мир, плодородие, здравие народу и сохранить нашу страну в мире и благоденствии», — рассказал Иванов.

Особое место в традиции Индикта занимает благодарность за завершившийся период. Осень воспринималась как время, когда человек мог оценить результаты своего труда и с надеждой обратиться к Богу перед новым жизненным циклом.

В 2026 году начало церковного года приходится на понедельник, 14 сентября. В этот день верующие могут посетить храм и принять участие в богослужении.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Сапожковском округе Рязанской области проинспектировали реконструкцию участка дороги к Черной речке
Следующая статья
Павел Малков отметил положительные изменения в населенных пунктах Рязанской области

Популярные материалы

Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости кино и ТВ

От чего умер актер Геннадий Спириденков, известный по «Невскому» и «Ментам»

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков умер в 70 лет. Он сыграл более чем в 50 проектах, включая «Невский» и «Ментовские войны».
Политика

Подоляка связал удар по Луцку с новой системой «Рассвет-3

Удар по железнодорожному вокзалу в Луцке мог совпасть с испытаниями новой системы. Подоляка допустил такую связь, но фактов пока нет.
Новости кино и ТВ

Умер заслуженный артист России Сергей Бельский

Сергей Аркадьевич много лет служил на сцене Липецкого драматического театра. Коллеги называют его душой коллектива, верным другом, добрым и заботливым товарищем и наставником для молодых актеров.
Погода

Аномальную зиму пообещали рязанцам из-за Эль-Ниньо

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима в Рязанской области и почему январь может принести на 30–40% больше осадков. 
Темы
Культура и события

Премьера в Рязани: «Ёжик и Медвежонок. Времена года»

Это история о простых, но очень важных вещах: о нежности, грусти и радости, о том, как непросто бывает обнять и утешить близкого. Ведь внутри каждого из нас целое море. 
Политика

Депутат Колесник назвал единственный смысл атак ВСУ на Курск

Андрей Колесник заявил, что атаки ВСУ на Курск не дают военного эффекта. Депутат назвал главную цель ударов по приграничным регионам.
Общество

Рязанцу грозит год тюрьмы за долг по алиментам

Прокуратура направила в суд дело 40-летнего рязанца. Мужчина мог платить алименты, но продолжал уклоняться от исполнения решения суда.
Транспорт и дороги

В Рязанской области столкнулись «Ивеко» и ГАЗ, пострадали двое

Грузовики столкнулись на трассе Р-132 в Клепиковском округе. Травмы получили водитель ГАЗа и его пассажир. Полиция начала проверку.
Новости кино и ТВ

«Идеальное ограбление»: ТНТ раскрыл первых участников реалити

В новом реалити ТНТ участники окажутся в умном доме и попробуют обмануть соперников. Стали известны первые имена проекта.
Новости кино и ТВ

Рома Зверь обматерил зрителей в «Лужниках». Продюсер объяснил, что случилось

Фронтмен «Зверей» резко обратился к зрителям во время выступления. Продюсер Павел Рудченко объяснил его поведение психологическим срывом.
Общество

В Рязани полиция изъяла 15 литров алкоголя во время рейда

Полиция провела проверки в Рязани, Рыбновском и Шиловском округах. Выявлены нарушения миграционного законодательства и продажи алкоголя.
Новости России

Атака дронов на Новороссийск: откуда могли запустить БПЛА

Василий Дандыкин предположил, какие территории Украины могли использовать для запуска беспилотников в сторону Новороссийска.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье