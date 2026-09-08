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Общество

Через Рязань будет ходить новый скорый поезд до Минеральных Вод

Анастасия Мериакри
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Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» запускает новый ежедневный поезд №170/169 сообщением Москва – Минеральные Воды, который будет следовать через Рязань. Старт продаж билетов уже открыт, а первый состав отправится в рейс 1 октября 2026 года.

Новый маршрут станет одним из самых быстрых способов добраться поездом из столицы на Кавказские Минеральные Воды. Поезд будет отправляться с Казанского вокзала Москвы в 14:30 и прибывать в пункт назначения на следующий день в 13:35. Общее время в пути составит всего 23 часа 5 минут.

Для рязанцев это отличная возможность с комфортом добраться до курортов, не делая пересадок в столице. Поезд проследует через Рязань, а далее через Мичуринск, Воронеж, Лиски, Россошь, Ростов-на-Дону, Тихорецкую, Кавказскую, Армавир и Невинномысск.

Организаторы маршрута продумали расписание с заботой о пассажирах. Дневное прибытие в Минеральные Воды (13:35) идеально подходит для заселения в гостиницы и санатории.

Из Минеральных Вод можно легко продолжить путешествие в Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и на другие курорты региона. Также Невинномысск станет удобной точкой для тех, кто планирует поездку на Домбай и в Архыз, а Минеральные Воды — отличной стартовой площадкой для путешествия к Эльбрусу.

Поезд будет одноэтажным, укомплектованным современными вагонами «Таврия». Пассажирам доступны: купейные вагоны классов 2К и 2Э, вагоны СВ класса 1Э, специализированный вагон для маломобильных пассажиров, вагон-ресторан.

В вагонах установлены кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы, розетки для зарядки гаджетов, а в части вагонов есть душ. На всем пути следования будет доступна информационно-развлекательная система «Таврия.Медиатрейн».

Новый маршрут особенно актуален для зимнего сезона. Для любителей горнолыжного отдыха предусмотрена приятная опция: лыжи и сноуборды в поездах «Гранд Сервис Экспресс» можно перевозить абсолютно бесплатно.

Поезд будет курсировать ежедневно. Указанное расписание действует до конца ноября 2026 года, в дальнейшем возможны изменения.

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