В возрасте 81 года ушел из жизни народный артист РФ Александр Пащенко

8 сентября 2026 года ушел из жизни выдающийся актер, народный артист России Александр Пащенко. Более полувека он посвятил служению Оренбургскому театру музыкальной комедии, став настоящей легендой отечественной сцены. О печальном событии сообщила пресс-служба театра.

Александр Пащенко родился в 1945 году в Оренбурге. Его творческая биография началась не с театрального вуза, а с рабочей профессии: после неудачной попытки поступить в Военно-медицинскую академию 18-летний юноша устроился в родной Театр музыкальной комедии монтировщиком декораций.

Позже он прошел конкурс в хоровую труппу, где его дебютом стала роль пастуха Андрейки в знаменитой оперетте «Свадьба в Малиновке». Не имея специального музыкального образования, Александр Пащенко благодаря природному дару, упорству и учебе у старших коллег к концу 1960-х годов стал солистом. В его репертуаре блистательно уживались герои легких водевилей и классических оперетт, таких как «Сильва», «Марица» и «Принцесса цирка». Некоторые постановки он также режиссировал самостоятельно.

За свою карьеру артист воплотил на сцене около 600 образов. Каждый его выход воспринимался зрителями не как рядовое выступление, а как настоящее откровение, наполненное живыми чувствами и музыкой.

Высокий профессионализм Пащенко был отмечен на государственном уровне: в 1980 году он стал Заслуженным артистом РСФСР, а в 2002-м получил звание Народного артиста России. Он также был лауреатом престижных театральных премий «Оренбургская лира», «Кумир», «Лицедей» и «За творческую молодость».

Коллеги вспоминают его не только как блистательного актера, но и как мудрого наставника для молодых артистов, служившего примером беззаветной преданности сцене.

Последние годы Александр Кириллович не выходил на сцену из-за продолжительной болезни, однако неизменно следил за творческой жизнью родного театра.