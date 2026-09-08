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Общество

С 1 сентября 2026 года в ЖКХ вступили в силу три важных изменения

Анастасия Мериакри
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С начала осени в сфере управления многоквартирными домами (МКД) заработали новые правила. Изменения направлены на повышение прозрачности работы управляющих организаций (УО), ТСЖ и ЖСК, а также на упрощение взаимодействия жителей с коммунальщиками через цифровые сервисы. Три главных нововведения напрямую затронут каждого собственника.

Обязательные домовые чаты в мессенджере MAX

Теперь управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны вести официальные домовые чаты в национальном мессенджере MAX. Интеграция происходит через чат-бота «Госуслуги Дом». Главное преимущество для жителей: любые обращения и заявки, отправленные через этот бот, автоматически получают официальный юридический статус. Управляющим компаниям больше не получится проигнорировать сообщение или сделать вид, что они его не видели. За отсутствие официального чата или неразмещение в нем обязательной информации для УО предусмотрены суровые санкции — штрафы до 300 тысяч рублей.

Жесткие сроки для актов выполненных работ

Утвержден единый и строгий порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества. Теперь управляющая организация обязана подготовить акт не позднее 30 дней после завершения работ (если иные сроки не прописаны в договоре). После этого у коммунальщиков есть ровно 5 дней, чтобы передать документ председателю или членам совета дома для подписания. Это нововведение положит конец практике, когда акты подписывались задним числом или без фактической проверки качества ремонта.

Паспорт готовности к зиме стал лицензионным требованием

Раньше отсутствие у дома паспорта готовности к отопительному сезону грозило управляющей компании в основном жалобами и претензиями со стороны недовольных собственников. С 1 сентября наличие этого документа перешло в разряд обязательных лицензионных требований. Это означает, что за срыв подготовки дома к зиме жилищная инспекция может поставить под вопрос саму лицензию управляющей организации.

Памятка для жителей

Чтобы воспользоваться новыми правами и проконтролировать свою управляющую компанию, жителям рекомендуется выполнить несколько простых шагов:

  1. Проверьте в приложении «Госуслуги Дом», создан ли для вашего многоквартирного дома официальный чат в мессенджере MAX.
  2. Зайдите в раздел «Заявки» в том же приложении и запросите у УО информацию о наличии паспорта готовности вашего дома к отопительному сезону.
  3. Если вы являетесь председателем или членом совета МКД, запросите у коммунальщиков четкий график передачи актов выполненных работ и требуйте документального подтверждения их получения.

Чтобы не пропустить важные изменения по своему дому, скачивайте «Госуслуги Дом» vk.cc/cR4yK6

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