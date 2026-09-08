В Рязани 12 сентября состоится юбилейный фестиваль «Праздник урожая «Спожинки»

В Рязани готовятся к проведению масштабного аграрного события. X региональный фестиваль «Праздник урожая «Спожинки» пройдет 12 сентября на территории Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. О деталях мероприятия сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

На брифинге для представителей СМИ программу фестиваля представили министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов и врио ректора РГАТУ Елена Правдина.

Дмитрий Филиппов отметил, что праздник традиционно приурочен к завершению уборки зерновых культур. В этом году мероприятие не только подводит итоги страды, но и работает в рамках целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», демонстрируя высокие достижения агропромышленного комплекса региона.

Фестиваль будет работать на стадионе РГАТУ с 9:00 до 15:00. Организаторы подготовили разнообразную программу, которая будет интересна как специалистам отрасли, так и обычным горожанам.

Ярмарка и выставки: Гости смогут приобрести свежую фермерскую продукцию, а также увидеть экспозиции современной сельскохозяйственной техники и породистых сельскохозяйственных животных.

Достижения территорий: Будут работать специальные площадки, посвященные развитию и успехам муниципальных округов Рязанской области.

Наука и будущее: Состоятся презентации достижений молодых ученых, а для школьников организуют профориентационные мероприятия, чтобы показать привлекательность аграрных профессий.

Праздник и награждение: В программе запланированы тематические конкурсы, интерактивные игры и фотозоны. Кульминацией станет торжественное награждение передовиков сельхозпроизводства на главной сцене, а также концерт с участием творческих коллективов студентов РГАТУ и муниципалитетов.

Возрастное ограничение 0+.