Культура и события

Рязанский драмтеатр анонсировал планы на 239-й театральный сезон

Олеся Чугунова
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В Рязани стартует новый театральный сезон. Он станет особенным. Уже в январе 2027 года театр драмы отметит 240-летие. В преддверии этой даты коллектив готовит зрителям много сюрпризов. О планах рассказали директор Семён Гречко и главный режиссёр Арсений Кудря.

Директор театра Семён Гречко рассказал о том, что этот сезон должен стать настоящим праздником. Причем не формальным, а душевным.

«Театр останется верен традициям. Но при этом обновится. Станет моложе. Появится больше современных форматов. Главная цель — привлечь новую аудиторию», — подчеркнул он.  

Главный режиссёр Арсений Кудря начал разговор с приятных новостей. В театр пришли сразу четыре новых артиста.

Репертуар обещает быть насыщенным. Вслед за открытием сезона одна премьера будет сменять другую. Первой зрители увидят постановку «Севильский цирюльник» (16+) Арсения Кудри. Премьера состоится 11 сентября.

Следом выйдет спектакль Никиты Москового-Руссо «Смерть Дон Кихота» (16+). В главной роли занят народный артист Сергей Михайлович Леонтьев.  

Одним из главных проектов сезона станут «Мёртвые души» (12+). Режиссирует Иван Судаков. Инсценировку писали специально для этой постановки. В ней задействовано много молодых артистов. Руководство театра хочет, чтобы это событие вышло за рамки школьной программы и нашло интерес не только у школьной аудитории, но и у взрослых.

Планируется и необычный формат. Театр работает над созданием спектакля «Приговор» (16+). Это камерная история с элементами иммерсивности. Зрителям придётся голосовать. Они будут решать, кто прав, а кто виноват. Судьба героев будет зависеть от зала.

Дирекция не забывает и о просветительской работе. Планируется обновление экспозиции музейного зала. Появятся интерактивные стенды. В театре запустят платные экскурсии. При этом бесплатный вход в музей сохранится во время антрактов. Продолжит работать театральный салон. В нём планируются проводить встречи с артистами, лекции и мастер-классы.

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