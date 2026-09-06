В Окском заповеднике впервые за 8 лет наступил желудевый сезон

В Окском биосферном заповеднике, расположенном в пойме реки Пры, произошло долгожданное природное событие, которое биологи ждали почти десятилетие. В этом году дубравы впервые с 2018 года дали по-настоящему обильный урожай желудей. Этот факт уже подтвердили кадры с фотоловушек, которые запечатлели довольных кабанов, «пасущихся» под могучими кронами.

Как пояснила старший научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Надежда Панкова, прошлый раз подобное изобилие лесного «золота» наблюдалось еще в 2018 году. Последовавшие затем семь лет стали настоящим испытанием для местной фауны. За это время сменилось не одно поколение животных и пернатых, которые попросту не знали, что такое сытная зима с желудями. В предыдущие сезоны урожайность дубов была настолько скудной, что плоды становились объектом охоты с воздуха. Птицы хватали их налету, не давая упасть. А те редкие желуди, которым все же удавалось достигнуть земли, мгновенно исчезали в кладовых грызунов. Для кабанов эти годы выдались особенно голодными. Они регулярно приходили под деревья в надежде поживиться, но находили под ногами лишь пустые высохшие «шапочки».

Нынешний урожай ученые называют критически важным для экосистемы. Обилие желудей является вопросом выживания для диких свиней, особенно для молодых особей. Плотная и калорийная пища позволит кабанам накопить толстый слой подкожного жира, который станет для них единственным источником энергии и спасением от холодов в предстоящую зимнюю стужу.

Впрочем, гастрономический праздник в заповеднике касается не только полосатых парнокопытных. В «желудевый клуб» входит обширный список лесных гурманов. Помимо кабанов, жирные плоды дуба с большим удовольствием поедают олени и косули. Не отказывают себе в этом лакомстве всевозможные грызуны (вплоть до бобров), а также более крупные хищники-сладкоежки, такие как медведи, барсуки и куницы. Что касается пернатых, то желуди стали желанным деликатесом для соек, поползней, дятлов и даже для лесных уток.