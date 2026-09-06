Ночью 6 сентября российские удары пришлись по объектам инфраструктуры и складским помещениям в нескольких регионах Украины. О последствиях атак сообщают украинские экстренные службы и российские военные корреспонденты.

В Киевской области пожар возник на объекте инфраструктуры в Фастовском районе. По данным украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, спасатели работали сразу на нескольких участках и не допустили распространения огня на соседние объекты. Позже возгорание ликвидировали.

О других последствиях ночной атаки сообщили в Хмельницкой и Днепропетровской областях. В Хмельницком, по информации украинской стороны, на территории одного из предприятий произошел пожар. В Синельниковском районе Днепропетровской области загорелись продуктовый склад и здание логистической компании.

Военкоры канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утверждают, что под ударом оказалась складская инфраструктура, которую могли использовать в военных целях.

В Хмельницком, по их данным, был поражен складской объект «Новой почты». Помещение использовалось в интересах Вооруженных сил Украины, после удара там начался пожар.

Еще один удар пришелся по Синельниково. Там было уничтожено складское помещение компании «Снэк Экспорт».

В Житомире загорелись склады предприятия «Житомирский маслозавод „Рудь“». Сообщается о сильном пожаре.

Кроме того, российские военкоры заявили об ударах по складским помещениям в Николаеве.

Украинские Воздушные силы сообщили, что в ночь на 6 сентября страна подверглась атаке 108 воздушных целей. По их данным, средства ПВО уничтожили или подавили 82 беспилотника и шесть боеприпасов S8000 «Бандероль». При этом зафиксированы попадания в 11 местах и падение обломков еще в семи локациях.