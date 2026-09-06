В пульмонологическое отделение городской больницы №1 Владивостока поступил молодой парень с высокой температурой, дыхательной недостаточностью и практически тотальным поражением лёгких. Врачи диагностировали у него вейп-ассоциированное поражение лёгких, сообщили в Минздраве Приморья.

Специалистам удалось вовремя установить причину тяжелого состояния и подобрать лечение. Благодаря этому пациенту не потребовалась искусственная вентиляция лёгких.

Восстановление, однако, займет месяцы. Пациенту предстоит длительная терапия системными стероидами. Сможет ли лёгочная ткань полностью восстановиться или на месте повреждений сформируется фиброз, пока неизвестно.

Заведующая отделением пульмонологии ВКБ №1 Елена Самойленко предупреждает, что переход с обычных сигарет на электронные не делает курение безопасным.

«Многие считают, что заменив обычные сигареты на вейпы, они обезопасили себя. Опасное заблуждение», — сказала врач.

По словам Самойленко, симптомы вейп-ассоциированного поражения лёгких могут напоминать пневмонию. При этом стандартное лечение антибиотиками не помогает.

Ситуацию осложняет и то, что пациенты нередко скрывают от врачей факт употребления электронных сигарет. Из-за этого правильный диагноз ставят поздно, когда человеку уже может потребоваться реанимация и ИВЛ.

Медики отдельно отмечают рост числа детей и подростков, которые используют электронные сигареты. Такое увлечение может привести к серьезным проблемам с дыхательной системой.

Опасность существует и для людей, которые находятся рядом с курильщиком. Ароматизаторы и масляные растворы в составе жидкостей способны повреждать эпителий дыхательных путей.