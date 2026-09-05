Павел Малков посетил предприятия Шиловского района

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил два предприятия в Шиловском районе. На встречах с руководителями обсудили текущие вопросы и дальнейшее развитие производств.

Первой точкой стал завод железобетонных изделий ОПС-ШИЛОВО. Предприятие работает с 1980 года и в последнее время получило новый импульс для развития. Сегодня завод входит в число крупных производителей сборного железобетона. Здесь выпускают бетон, железобетонные изделия, различные блоки, бордюрный камень и другую продукцию для строительства и дорожной отрасли.

Предприятие планирует продолжить модернизацию и расширять производство. Региональные власти намерены помочь с решением вопросов, от которых зависит развитие завода, а его продукцию собираются учитывать при строительстве и благоустройстве.

Затем губернатор побывал на карандашной фабрике «Красин». История предприятия насчитывает около ста лет, а современное производство сегодня работает в Шилове.

На фабрике установлено более 100 единиц оборудования. Предприятие выпускает широкий ассортимент карандашей, его мощности позволяют производить до 120 млн штук в год.

«Красин» участвует в региональном проекте «Производительность труда» и продолжает развивать производственные мощности.

Как отметил Павел Малков, власти региона намерены поддерживать предприятия Шиловского района и помогать им решать вопросы, связанные с дальнейшим ростом производства.